Поле в Мексике провалилось на глазах у местных жителей. Перед этим земля будто взорвалась
2 июня 2021, 14:26
Явление оказалось довольно естественным — всё дело в геологическом разломе и колебаниях уровня воды в почве и недрах. По крайней мере так считают специалисты. Экоактивисты же винят во всем агрессивную эксплуатацию водных ресурсов — она якобы приводит к образованию пустот, которые и проваливаются. Об этом сообщает «PostNews».
Теперь у мексиканцев вместо поля огромный котлован глубиной более 20 метров и совсем не радужные перспективы — воронка может увеличиться, людей уже начали эвакуировать.
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