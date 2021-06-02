Поле в Мексике провалилось на глазах у местных жителей. Перед этим земля будто взорвалась

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 июня 2021, 14:26

Фото: соцсети

Явление оказалось довольно естественным — всё дело в геологическом разломе и колебаниях уровня воды в почве и недрах. По крайней мере так считают специалисты. Экоактивисты же винят во всем агрессивную эксплуатацию водных ресурсов — она якобы приводит к образованию пустот, которые и проваливаются. Об этом сообщает «PostNews».

Теперь у мексиканцев вместо поля огромный котлован глубиной более 20 метров и совсем не радужные перспективы — воронка может увеличиться, людей уже начали эвакуировать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости