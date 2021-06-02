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Поле в Мексике провалилось на глазах у местных жителей. Перед этим земля будто взорвалась

, 14:26

Поле в Мексике провалилось на глазах у местных жителей. Перед этим земля будто взорвалась
Фото: соцсети

Явление оказалось довольно естественным — всё дело в геологическом разломе и колебаниях уровня воды в почве и недрах. По крайней мере так считают специалисты. Экоактивисты же винят во всем агрессивную эксплуатацию водных ресурсов — она якобы приводит к образованию пустот, которые и проваливаются. Об этом сообщает «PostNews».

Теперь у мексиканцев вместо поля огромный котлован глубиной более 20 метров и совсем не радужные перспективы — воронка может увеличиться, людей уже начали эвакуировать.

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Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совет Федерации РФ на заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, о бесплатном доведении газа до границ земельных участков граждан. Согласно документу, подключение к газу будет осуществляться за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа.

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