В нацпарке «Угра» в природу выпустили 12 зубров

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 июня 2021, 13:38

Фото: с сайта «НИА Экология»

В естественную среду обитания национального парка «Угра», расположенном в Калужской области, были отпущены 12 зубров. Животные поступили из питомников двух разных заповедников, которые находятся в Московской и Рязанской областях. Нацпарк «Угра» уже семь лет принимает участие в восстановлении популяции зубра. За это время в заповедную зону привезли 52 особи. Сейчас здесь насчитывается порядка ста животных. Об этом сообщает «НИА Экология».

По информации пресс-центра Минприроды РФ, зубры являются один из приоритетных видов среди редких животных, включённых в программу по сохранению биоразнообразия. Напомним, в этом году в природу из питомников планируется выпустить более 30 особей. Сейчас единые общие группы зубров в России сформированы не только в Калужской области, но и в Брянской, Тульской и Орловской областях. А общее число животных в стране составляет 1393 особей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости