Концентрация нефтепродуктов в реках Коми превышает норму до 500 раз

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2 июня 2021, 11:56

Фото: с сайта «Новая газета»

Концентрация нефтепродуктов в воде реки Колва в Коми превышает норму в 500 раз, в реке Печора — в два раза. Об этом следует из данных анализа Испытательным центром МГУ проб, которые взяли журналисты «Новой газеты».

Журналисты взяли пробы 23 мая на реке Печора — в 300 км от места разлива нефти и 25 мая — на реке Колва в 160 км от места разлива. «Мы делали это при свидетелях, фиксируя геолокацию, собирали и доставляли материал по методике, указанной нам Испытательным центром МГУ», — пишет «Новая газета».

Концентрация нефтепродуктов в Колве составила 25 мг мг/дм3 при максимальном допустимом значении в 0,05 мг/дм3. В Печоре показатель составил 0,106 мг/дм3 — вдвое больше нормы.

Собрать материалы решили после того, как местные жители сообщили, что нефть, несмотря на заявления представителей «Лукойла» и местных властей, не была собрана и продолжает течь по рекам.

«Мы не претендуем на всеобъемлющие выводы», — пишет «Новая газета». При этом журналисты отмечают, что само нахождение нефти в 300 км от места аварии заставляет задуматься об эффективности операции по купированию разлива и о реальных объемах попавшей в водоемы нефти.

«Использование такой воды может оказывать негативное влияние на деятельность рыбного хозяйства. Сброс такой воды в природные водоемы и водотоки не допускается», — слова специалистов из Испытательного центра МГУ. Биолог Игорь Бузин заявил, что неизвестно, какой срок при такой концентрации нефти понадобится для восстановления водоемов.

В середине мая в Коми из-за разгерметизации трубопровода в почву и реку Колву вылилось более 90 тонн нефти.

В «Лукойл-Коми» заявили, что нефтепродукты на берегах Колвы обнаруживаются всего лишь из-за весеннего спада воды после половодья. Глава региона Владимир Уйба сказал, что авария не представляет угрозы для природы и человека.

31 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении вод, повлекшем причинение существенного вреда животному или растительному миру (ч. 1 ст. 250 УК). Ранее также было заведено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК).

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