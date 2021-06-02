Никогда такого не было… Следственный комитет не стал заводить дело на экс-депутата, который переехал на снегоходе раненого волка

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2 июня 2021, 11:38

Фото: соцсети

Следственный комитет не стал заводить дело на экс-депутата, который переехал на снегоходе раненого волка, снимая происходящее на видео. В возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными был вынесен отказ. СК хочет прекратить расследование.

ЧП произошло еще в феврале нынешнего года. Компания из шести мужчин (позже выяснится, что один из них являлся депутатом Курганской областной думы Денисом Хахаловым) устроили охоту. Она проходила на территории Камышловского охотхозяйства Свердловской области. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Напомним о случившимся, в интернете распространяется шокирующее видео, на котором депутат Курганской областной думы от «Единой России» Денис Хахалов нарушает федеральный закон об охоте и Уголовный кодекс в части положений о жестоком обращении с животными.

Денис Хахалов организовал охоту на волков. Он наехал на раненого, но ещё живого зверя на снегоходе и наслаждался его агонией. Этот момент он сам лично снял на видео, чтобы в дальнейшем его смаковать и хвастаться своей «доблестью». Достоин ли такой индивид быть депутатом и согласна ли «Единая Россия» с его пребыванием в своих рядах? Такой запрос сделали неравнодушные люди в центральный аппарат вышеозначенной партии. Редакция «Аргументов Недели» задаёт вопрос: «Может ли такой человек быть депутатом и что думает руководство партии Единороссов о таком своём представителе?»

На этот запрос уже отреагировал Александр Хинштейн, официально от имени ЕР он сообщил: «В ближайшее время курганский живодёр будет с позором исключён из рядов нашей партии… Также будет направлено обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления».

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