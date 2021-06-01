Экологические преступления в Подмосковье против природы и жителей поселка Вербилки

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1 июня 2021, 18:18

Фото: соцсети

Из-за гнилых негерметичных колодцев, неэффективно работающей дюкерной системы при половодье происходит слив фекалий в реки федерального значения Дубна и Якоть. Об этом сообщает портал «Ресайкл».

В июле прошлого года МинЖКХ рекомендовал местной администрации подготовить документы на вступление в областную программу. Но год прошел бесполезно: 28 мая мы снова зафиксировали в полиции слив канализации в Дубну, однако к нам приехал замглавы Талдомского района Максим Мухаммийзянов и жителям было заявлено: канализация Вербилок не нуждается в реконструкции и её достаточно частями косметически отремонтировать.

Особо отметим вопиющие факты: заваленный колодец, идущий от больницы с ковидными больными, из которого фекалии льются в водоём; КНС с гнилым оборудованием; подъезды домов, где жители ходят по доскам чтобы не наступить в фекалии. При этом гордый господин Мухаммийзянов заявил, что в областную программу реконструкции вступать не намерен.

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