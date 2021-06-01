На территории строительства новых домов в Очаково были найдены захоронения химических боеприпасов Красной армии

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1 июня 2021, 15:41

Фото: соцсети

На территории «Химбазы» в Очаково найдены захоронения ампул АК-1, состоявшие на вооружении Красной армии в качестве химических боеприпасов. По свидетельствам военного историка Л.А. Федорова захоронение протекших химических снарядов было произведено там в 1920е годы прошлого века. Для снаряжения ампул с конца 1920х использовались отравляющие вещества иприт и люизит. Об этом сообщает портал «Экология жизни».

Рабочими застройщика компании «ПИК» во время проведения работ по установке столбов и бурения грунта были обнаружены стеклянные шары диаметром порядка 12 см. Строители ничего не знали о диковинных находках. Не скрывая любопытства, они фотографировали их и держали шары в руках. Их никто не предупредил о том, что десятками лет хранилось под землей на этой территории и какую это может таить опасность.

Боевые отравляющие вещества (БОВ), герметично закупоренные в этих ампулах, могли остаться невредимыми (неразложившимися) за эти почти сто лет. В любом случае, требуется химический анализ содержимого ампул, анализ проб грунта на данном участке, заключение химиков и специалистов по БОВ.

Застройщик (Компания «ПИК») и МЧС не спешат афишировать находку и принимать меры обезвреживания территории. Застройка участка жилыми многоквартирными домами продолжается.

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