В Бразилии объявлен период «чрезвычайной засухи»

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1 июня 2021, 14:11

Фото: с сайта «НИА Экология»

Центральная и Южная части Бразилии и бассейн реки Парана страдают от небывалой засухи. Дефицит воды в регионе побил 91-летний рекорд. Об этом сообщает «НИА Экология».

Федеральная служба мониторинга погоды и Министерство сельского хозяйства уже назвали этот период «чрезвычайной засухой» и сделали неутешительный прогноз, согласно которому улучшений не будет как минимум до сентября.

Из-за отсутствия дождей Бразилия испытывает серьёзные проблемы с выращивание зерновых, а также сахарного тростника и кофе. Трейдеры уже предрекают неприятную ситуацию с урожаем кофе в следующем году.

Помимо плантация страдает и животноводство, а также электроэнергетика – ГЭС являются основным источником энергии в стране.

Отдельная проблема из-за засухи складывается в лесах Амазонии, которые и так регулярно страдают от незаконных вырубок.

Теперь у них появилась и новая опасность – почти постоянные лесные пожары.

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