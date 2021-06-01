Россия сделала шаг к биопластику

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 июня 2021, 12:38

Фото: с сайта «НИА Экология»

В Госдуму внесён законопроект об ограничении негниющего пластика на территории России.

«Я уже видел сегодня, что в Госдуму внесен соответствующий законопроект по ограничению потребления негниющего пластика. Так что это предприятие будет развиваться. Очевидно, если у него есть перспективы, а там еще будут льготы, субсидирование процентных ставок, возможно, будут использованы зеленые облигации, льготное субсидирование процентной ставки, соответственно, это проект «полетит»», — сказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает «НИА Экология».

По его же словам, производство альтернативного биопластика будет развёрнуто в Новочебоксарске, на территории «Химпрома». Для этого будут необходимы инвестиции в размере 70 миллиардов рублей.

При этом он не исключает, что переход на биопластик будет происходить поэтапно. Он может начаться в курортных городах и регионах — в Сочи, В Крыму, на Алтае. Оттуда проект по переходу на биоплатик будет постепенно распространяться на всю страну.

«Сходу бить по бизнесу, связанному с обычным пластиком, никто не собирается, — заверил глава комитета».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости