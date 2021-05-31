Росприроднадзор подал иск к «ВСМПО-Ависма» на 651 млн рублей за загрязнение почвы

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

31 мая 2021, 20:10

Фото: соцсети

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к российской корпорации «ВСМПО-Ависма», одному из крупнейших производителей титана в мире, на возмещение ущерба из-за загрязнения почвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель управления Роман Тужиков.

«По результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением в отношении ПАО "Корпорация «ВСМПО-Ависма» в период с июня - август 2019 года было установлено, что общество допустило порчу земель в результате своей деятельности как объекту охраны окружающей среды на земельном участке смежным с земельным участком, расположенным у северной границы города Верхняя Салда», - говорится в ответе руководителя управления на запрос ТАСС.

Он уточнил, что от добровольного возмещения ущерба компания отказалась. «Управлением было принято решение обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании «ВСМПО-Ависма» 651,6 млн рублей в возмещение вреда, причиненного почвам», - добавил Тужиков.

В пресс-службе компании не смогли оперативно прокомментировать, направлен запрос.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости