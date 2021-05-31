Верховный суд отказал думе Ставрополья в рассмотрении апелляции по закону об ООПТ

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31 мая 2021, 17:18

Фото: с сайта «News Tracker»

Ставропольский закон официально отменен после отказа Верховного суда РФ рассматривать апелляцию от ставропольской думы, сообщили эко-активисты и истцы по данному делу. Об этом пишет «News Tracker».

Напомним, что более 400 человек подали коллективный иск против думы Ставропольского края из-за принятия 33-го краевого закона.

«Этот закон, не смотря на противоречия с федеральным законом, позволял уничтожать особо охраняемые природные территории в регионе. Но сегодня Верховный суд Российской Федерации отказал Ставропольской думе в передаче апелляционной жалобы на рассмотрение в судебном заседании решения третьего апелляционного и пятого кассационного судов», — рассказал юрист и общественник Георгий Легкобитов.

Больше Ставропольская дума не сможет никаким образом отменить решение суда, а значит спорный региональный закон окончательно признан противоречащим вышестоящему постановлению и недействующим.

Кроме того, общественники сообщают, что благодаря этому делу создан прецедент для всей России.

Таким образом, Верховный суд поставил точку насчёт незаконности документа, который подписал Владимир Владимиров в начале своей экоцидной губернаторской карьеры, стремясь застроить заповедные территории Ставропольского края.

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