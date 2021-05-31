В Индийском океане построят искусственный курортный остров из мусора

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31 мая 2021, 16:25

Фото: соцсети

Искусственный остров, будет расположен недалеко от Кокосовых островов Австралии. По словам автора проекта Марго Красоевича, первым шагом в возведении острова будет создание трех деревянных пешеходных дорожек, которые будут крепиться ко дну океана с помощью натяжных опор наподобие тех, что используют на нефтяных вышках. Под ними разместят мешки для мусора. Они будут собирать проплывающие отходы, которые в дальнейшем будут использованы для расширения острова. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

На курорте планируют возвести гостиницу для туристов состоящую из комнат с балдахинами. Для душа, на плавучем острове будет использоваться фильтрованная и дистиллированная морская вода, закачиваемая на объект с использованием солнечной энергии. Курорт откроют в 2025 году.

Еще до начала работы отеля остров будет использоваться как место для кемпинга. Весь остров будет засажен мангровыми деревьями с водопоглощающими "щупальцами" из синтетического каучука. Они, по словам архитектора, будут служить для него своего рода строительными лесами, которые помогут предотвратить опрокидывание конструкции, а также перенаправить волны.

Финансирует проект южноафриканская горнодобывающая компания.

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