Пчёлы начали строить гнезда полностью из пластиковых отходов
31 мая 2021, 13:36
Количество пластиковых отходов на Земле достигло катастрофических масштабов, и об этом свидетельствует даже поведение пчел. В 2013 году ученые обнаружили, что некоторые пчелы собирают полиуретан и полиэтилен, чтобы вместе с натуральными материалами использовать их для постройки своих гнезд. Об этом сообщает портал «Зазеркалье».
Сейчас ситуация стала еще серьезнее — в Аргентине впервые в истории были найдены пчелиные гнезда, созданные полностью из пластикового мусора.
Пчелы обращались с волокнами пластика так же, как со стеблями травы. Возможно, пчелы реагируют таким образом на снижение биологического многообразия в связи с применением пестицидов - им может просто не хватать растительных материалов.
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