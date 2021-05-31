Пчёлы начали строить гнезда полностью из пластиковых отходов

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31 мая 2021, 13:36

Фото: соцсети

Количество пластиковых отходов на Земле достигло катастрофических масштабов, и об этом свидетельствует даже поведение пчел. В 2013 году ученые обнаружили, что некоторые пчелы собирают полиуретан и полиэтилен, чтобы вместе с натуральными материалами использовать их для постройки своих гнезд. Об этом сообщает портал «Зазеркалье».

Сейчас ситуация стала еще серьезнее — в Аргентине впервые в истории были найдены пчелиные гнезда, созданные полностью из пластикового мусора.

Пчелы обращались с волокнами пластика так же, как со стеблями травы.

Возможно, пчелы реагируют таким образом на снижение биологического многообразия в связи с применением пестицидов - им может просто не хватать растительных материалов.

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