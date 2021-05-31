У побережья Туапсе обнаружено новое нефтяное пятно
31 мая 2021, 13:08
Недалеко от Туапсе произошёл второй за неделю выброс нефтепродуктов. Характерные следы обнаружили специалисты Росприроднадзора. Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий, — написала в своём Instagram глава ведомства Светлана Радионова. Об этом сообщает «НИА Экология».
Росприроднадзор допускает, что новое пятно – это остатки прошлого выброса, виновник которого, кстати, пока так и не найден. Предварительно причиной попадания нефтепродуктов в воду является утечка из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Также правоохранители рассматривают версию о нелегальной врезке в коллектор трубы одного из местных транспортных предприятий.
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