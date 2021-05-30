Из-за климат-кризиса в Арктике резко упали популяции оленей карибу и куликов

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30 мая 2021, 17:48

Фото: соцсети

Дикие животные в северных регионах планеты страдают из-за таяния льдов и повышения температуры. Изменение климата вызвало заметное сокращение популяций оленей карибу и куликов в Арктике. Об этом сообщает портал «Экология жизни».

Ученые выяснили, что глобальное потепление отрицательно сказалось на численности 20% всех разновидностей птиц семейства куликовых, обитающих в районах Крайнего Севера. Если климатическая ситуация не изменится, в ближайшие 50 лет кулики могут потерять до 80% своих арктических гнездовий.

Эксперты также отметили нехарактерные колебания численности оленей карибу, кочующих между Россией и Аляской. Большая часть популяций данных животных сократилась. В то же время поголовье оленей, живущих на северо-западе Канады в регионе Нунавут с 1986 по 2018 год упала на 98%.

В CAFF предположили, что исчезновение карибу связано с уменьшением кормовой базы, ледяными дождями и кровососущими насекомыми, которые изнуряют копытных, мешая им набирать необходимую массу для благополучных зимовок.

Кроме того, потепление привело к распространению инфекционных болезней. В 2012 году из-за вспышки кожной инфекции в арктической зоне Канады погибло около 150 овцебыков.

Сокращение природного ареала обитания обострило конкуренцию между лисами и песцами, которые начали убивать друг друга в борьбе за места для своих логов. А на Аляске бурые медведи стали нападать на телят овцебыков, чего не наблюдалось никогда вплоть до начала XXI века.

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