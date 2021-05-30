В Турции начали производство черепицы с домиками для птиц

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30 мая 2021, 15:43

Фото: соцсети

По данным ООН, на сегодняшний день приблизительно 55% населения мира проживает в городских районах. В результате чего животные вынуждены искать для себя способы жить в тесных городских пространствах, что не всегда просто. И в данном случае птицы не являются исключением. Об этом сообщает «Fishki.net».

Но благодаря креативным и небезразличным людям был придумано одно необычное решение, способное помочь и остановить сокращение популяции птиц в городах. Все началось с того, что дизайнерскому агентству из Нидерландов «Klaas Kuiken» пришла в голову идея разработать конструкцию черепицы для крыши домов, которая бы внешне напоминала птичий дом.

Идея была подхвачена турецким производителем терракоты, базирующимся в городе Чорум, который вскоре начал производить плиточки в виде птичьего гнезда для местных сообществ. Махмуд Басик (Mahmoud Basic), региональный директор национальных парков, рассказал местным СМИ, что плитки будут производиться и распространяться среди людей бесплатно.

В настоящее время в Турции производят 4-5 разных видов черепицы для разных птиц.

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