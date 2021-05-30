Пороховая бочка «Транснефти» в Арктике

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30 мая 2021, 14:41

Фото: соцсети

«Транснефть-Сибирь» отказывается признавать и исправлять 117 нарушений, выявленных Росприроднадзором на арктических объектах компании. Пресс-секретарь заявил, что все они были «либо надуманны, либо некорректны, либо малозначимы».

Между тем, среди нарушений – ржавые опоры, потрескавшиеся фундаменты и агрегаты с истекшим сроком службы. Все это может грозить новой экологической катастрофой. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Немного истории. В начале 2000-х «Транснефть» нацелилась на Байкал. Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» планировали пустить практически по берегу Байкала, по заповедным землям – в нарушение всех экологических нормативов и здравого смысла. Против проекта тогда выступили практически все – от местных жителей до министров и представителей ЮНЕСКО. Однако потребовалось два года митингов, судебных разбирательств и бесконечных экспертиз, чтобы нефтяной гигант всё же отступил за границу заповедной зоны священного озера.

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