Прошел ровно год после самой крупной экологической катастрофы в заполярной Арктике

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29 мая 2021, 17:52

Фото: Владимир Потанин. Из открытых источников.

Прошёл год с аварии в Норильске, которая потрясла всю Россию. Тогда в почву и водные объекты попало свыше 20 000 тонн дизельного топлива. Этот нефтеразлив стал самой крупной экологической катастрофой в заполярной Арктике. Об этом сообщает «Гринпис России».

К годовщине аварии они подготовили карту хранилищ нефтепродуктов в российской Арктике, с которыми в любой момент могут произойти такие же аварии, как случилась год назад в Норильске. Мы призываем Правительство постепенно отказаться от подобных резервуаров на изолированных арктических территориях и взамен развивать возобновляемую энергетику.

В Арктике по общедоступным спутниковым снимкам мы выявили 612 локаций нефтебаз с 4064 резервуарами емкостью от 100 до 50 000 тонн.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова:

— И через год норильская земля плачет дизельными слезами. После таяния снега начались нефтепроявления на рекультивируемых участках земель, откуда вывозился грунт. Почему мы применили к «Норникелю» максимальный коэффициент, хотя компания уверяла, что приняла все меры и остановила попадание загрязнителей в водные объекты? Сегодня природа доказывает, что мы были правы, потому что земля отдает нефтепродукты частями.

Победа над «Норникелем» была для нас делом чести. Ведь мало кто верил, что мы выиграем, давайте честно в этом признаемся. Тем не менее это самый крупный фискальный платеж в стране за всю, мне кажется, историю 146 миллиардов рублей. Нарушитель платит — наша позиция. Она была такой до «Норникеля», будет и после него. Компании начали понимать, что даже самым крупным, первым в списках прибыльных, придется платить за нарушения. Если для «Норникеля» эта сумма некритична в плане выживания, то многие компании она может похоронить. Таким образом, быть экологичным просто выгодно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была куда жестче в формулировках: «Приватизировали за условную цену. Окей, надо было запускать рыночную экономику. Но дальше то действительно рассчитывали, что придут серьезные инвесторы, люди серьезные, начнется модернизация производства. Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха в «Норникеле»! Как будто вчера война закончилась. Это что такое? Это почему позволительно? Считали, придут серьезные люди и ликвидируют накопленный экологический ущерб огромный. Они не только не ликвидировали, а они усугубили ситуацию».

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