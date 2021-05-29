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В наукограде Дубна построят Экспериментальный зал циклотрона У-400Р

, 16:58

В наукограде Дубна построят Экспериментальный зал циклотрона У-400Р
Фото: с сайта Главгосэкспертизы

Новый экспериментальный зал циклотрона У-400Р (циклический ускоритель протонов, ионов, для ускорения которых используется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты) планируется построить для развития действующего ускорительного комплекса Института ядерных исследований в Дубне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Проектной документацией, одобренной государственной экспертизой, предусмотрено строительство четырехэтажного зала циклотрона У-400Р. Зал предназначен для размещения оборудования экспериментальных установок на пучках ускоренных тяжелых ионов, поступающих по системе ионопроводов из циклотрона У-400Р. В решениях по защите здания Экспериментального зала заложен принцип глубокоэшелонированной защиты, сочетающий в себе как статические, так и динамические барьеры. Помещения физкабин и галереи ионопроводов отделены от остальной части здания защитными стенами и перекрытиями из монолитного железобетона, вход в них осуществляется через "лабиринты", также защищающие от ионизирующего излучения», - говорится в сообщении.

Здание Экспериментального зала располагается рядом со зданием циклотрона У-400Р и соединяется с ним галереей ионопроводов. Также помещения обеспечены системами спецвентиляции, газоочистки, спецканализации, системой блокировки и сигнализации.
Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне, был основан 26 марта 1956 года в соответствии с соглашением, подписанным одиннадцатью странами-учредителями. В 1957 году Институт был зарегистрирован в ООН в качестве Международной межправительственной научно-исследовательской организации. Сегодня в проектах института участвуют специалисты из 18 стран: совместно с российскими коллегами они проводят эксперименты по наиболее перспективным направлениям, связанным, в первую очередь, с фундаментальными исследованиями в области ядерной физики, созданием инновационных материалов, развитием нано- и биомедицинских технологий.

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