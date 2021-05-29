Стивен Сигал придумал свой первый закон для россиян

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29 мая 2021, 16:31

Фото: соцсети

Почему американский актер придумывает для нас законы?

Голливудская звезда Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016-м. Сегодня он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает «PostNews».

Актер разработал поправки, ужесточающие статьи об экологических преступлениях. По его мнению, осужденных за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанесшее природе ущерб средней тяжести, надо лишать свободы и права занимать ряд должностей.

Разве сейчас не так? На данный момент реальный срок светит только тем, чье воздействие на окружающую среду привело к серьезному вреду здоровью или смерти человека, а также к массовой гибели животных.

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