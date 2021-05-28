В Тунгусском заповеднике разрешили охоту. Природная территория в Красноярском крае внезапно потеряла статус особо охраняемой

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28 мая 2021, 21:08

Фото: с сайта «НИА Экология»

Власти Красноярского края разрешили охоту в границах заповедника «Тунгусский». Неожиданно для руководства охраняемой природной зоны четыре тысячи гектаров сдали в аренду охотничьему обществу, и еще 35 тысяч гектаров перешли в категорию общедоступных охотничьих угодий. На этих территориях стало можно охотиться на лосей, медведей, диких оленей и других животных, которые долгое время находились под охраной. Об этом сообщает «НИА Экология» со ссылкой на портал «Экология России».

Сотрудники Тунгусского заповедника уже обратились в природоохранную прокуратуру. В свою очередь, региональное Минприроды назвало случившееся технической ошибкой, которая произошла при нанесении границ территории природной зоны на карту. В ведомстве подтвердили, что охота там запрещена как раньше, так и сейчас. На данный момент активно ведется работа над возвращением заповеднику статуса особо охраняемой территории.

Есть подозрение, что в этом действии нет никакой случайности. Оно произведено преднамеренно. Судя по всему, возвращение вышеуказанных территорий в состояние особого охраняемых, будет производиться с проволочками. А тем временем, там будет вестись охота. Подозреваю, что нет самого намерения вернуть этим землям статус заповедника, а заявления были сделаны, чтобы успокоить общественность.

Надеюсь природоохранная прокуратура быстро во всем разберется и накажет виновных, а лучше было бы заинтересоваться этим случаем следственному комитету и генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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