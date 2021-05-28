Пламя поднимающееся из трещин в земле появилось в Темрюкском районе России

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28 мая 2021, 15:50 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В Instagram было опубликовано странное видео, на котором видно пламя, поднимающееся из трещин на земле в Темрюкском районе России. Вы когда-нибудь видели пламя, выходящее из земли? Собственно, именно это и произошло с Эвелиной Разинковой, когда она с семьей бродила по полю у небольшого поселка в Темрюкском районе России. Скорее всего, это горит природный газ выходящий из-под земли. Об этом сообщает «Странная планета».

Явление может быть опасным, но пока местные жители в восторге и выкладывают «огненные» видео в интернет.

Поиски объяснений природных пожаров Сибири привели к теории глубинной дегазации Земли, разработанной Владимиром Сывороткиным (Кафедра петрологии и вулканологии Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). В её основе лежат более чем тридцатилетние изыскания, эксперименты, вычисления и сложное сочетание геологических, химических, биологических и физических знаний. Нам важно только, что в русле этой теории находят себе объяснение и катастрофичность, и спорадическая повторяемость лесных пожаров во многих районах нашей планеты.

В России это Забайкалье и Прибайкалье, в США — Калифорния, в Австралии — штаты Тасмания, Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, расположенные на одном меридиане. Все перечисленные выше территории постоянного возгорания в тектоническом отношении являются рифтовыми зонами, где через многочисленные тектонические структуры — рифты и глубинные разломы на дневную поверхность выходят горючие газы глубинной природы — водород и метан.

Смеси горючих газов, выделяющихся из-под земли, способны не только к самовозгоранию, но и к летучести. Порывы ветра могут неожиданно перебросить эту газовую смесь в любом направлении. Геологи (в частности - В.П. Полеванов) указывают еще на одно явление, чреватое катастрофами, это как бы «залповые» мощные выбросы водорода из-под земли, создающие нечто вроде воронок на ее поверхности. Такие события зафиксированы даже в пределах Москвы.

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