Евросоюз откровенно вредит собственной экологии

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28 мая 2021, 12:54 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Евросоюз, выступающий в качестве самого рьяного поборника сохранения окружающей страды, принял противоречивое решение - не использовать воздушное пространство Белоруссии. Сжигаются сверх, ранее существовавших норм, тысячи тонн авиационного керосина. В атмосферу попадает значительно большее, чем прежде, количество двуокиси углерода. При этом Белоруссия в экологическом плане решительно выигрывает, от отсутствия в её небе европейских авиалайнеров. Бесспорно, данный факт положительно скажется на биосфере этой страны.

Отказ европейских авиационных компаний летать через воздушное пространство Белоруссии приводит к удлинению маршрутов авиалайнеров и к использованию значительно большего количества топлива, чем прежде. Получается, что Евросоюз принимая решение, направленное против Минска, по сути, наступает на горло своей песни. Интересно, как на это отреагирует европейский подростковый эко-феномен Грета Тунберг? По логике вещей, она уже должна вопить во всеуслышание, что европейские самолёты погружают собственный континент в массивные облака углекислого газа и способствуют возникновению в Европе парникового эффекта. Пока – тишина, но мы терпеливые, подождём.

Кстати, при всех финансовых потерях из-за отсутствия авиационного транзита, Белоруссия имеет весьма важное приобретение. Невозможно не обратить внимание, что из-за отсутствия пассажирских перелётов в 2020 году, климат (во всяком случае - в Европе) в какой-то мере, возвратился к своей норме. Например, в России, наконец-то, в 2021 году был вполне себе зимний февраль. А начало лета – выглядит очень даже классически. Берусь предположить, что экология Белоруссии только выиграет от отсутствия иностранных лайнеров в её воздушном пространстве. Также предвижу развитие производства экологически чистых продуктов питания и экотуризма в этой стране. Мне кажется, особенно будут рады отсутствию иностранных самолетов белорусские птицы и особенно пчёлы, которые болезненно воспринимают изменение климата.

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