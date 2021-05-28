Индийцы на фоне пандемии начали поклоняться богине коронавируса
28 мая 2021, 12:27
Храм, посвященный божеству с именем «Корона Деви», появился в городе Коимбатор, где проживают более 1,5 млн человек. «Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», — рассказал управляющий храмом. Об этом сообщает «PostNews».
Ситуация с коронавирусом в Индии критическая — число случаев заражения превысило 27 млн (второе место в мире).
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