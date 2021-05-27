«Большая семерка» решила отказаться от угля

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27 мая 2021, 20:19

Фото: соцсети

Страны-члены «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива, пишет Bloomberg. Так они собираются привести свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

На прошедшей 21 мая встрече министров экологии, климата и окружающей среды «Большой семерки» было решено прекратить финансирование международных проектов, предполагающих использование угля.

Кроме того, страны «Большой семерки» (Великобритания, Италия, Франция, Германия, США, Канада и Япония) согласились взять на себя «обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». В чем именно они будут заключаться, не уточняется.

Против договоренностей активно выступала Япония, на долю которой по итогам 2019 года пришлось более половины из общих 6,6 миллиарда долларов, направленных на инвестиции в угольные проекты странами «Большой семерки». Однако в итоге Токио согласился объединить усилия с другими участниками сообщества.

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