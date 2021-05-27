В Минприроды оценили ущерб от деградации мерзлоты в Арктике в 5 трлн рублей

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27 мая 2021, 16:03

Фото: соцсети

Изменение климата привело к тому, что более 40% объектов инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты в Арктике деформировано, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. Об этом сообщает «ТАСС».

Ущерб от деградации многолетней мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 трлн рублей к 2050 году, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Ученые из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году - не менее 5 трлн рублей", - сообщил он на IX Невском международном экологическом конгрессе в четверг.

По словам Козлова, деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов.

«Проблемы возникают при строительстве железных и автомобильных дорог. По оценкам, более 40% оснований зданий и сооружений в криолитозоне уже имеют деформации», - сообщил он.

По словам Козлова, законопроект о создании системы мониторинга многолетней мерзлоты, который должен позволить решить данную проблему, будет внесен в правительство в конце июля. «Планируем до 30 июля внести законопроект в правительство», - отметил министр.

Систему мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике планируется создать на базе Росгидромета в два этапа: с 2022 по 2024 год предполагается разработать методы и технологии мониторинга, а после 2024 года - приступить к непосредственному созданию.

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