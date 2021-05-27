Ингуши и чеченцы не поделили границу, в результате пострадали экологи

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27 мая 2021, 13:42

Фото: соцсети

Сотрудников заповедника «Эрзи» незаконно задержали полицейские, когда те находились на службе. Блюстители закона избили защитников природы, а рабочий транспорт сожгли. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Пару дней назад экологи заповедника проводили плановый обход территории «Эрзи». Парней угораздило заехать на территорию Чечни. На посту Бамута их встретили полицеские. Они забрали у экологов телефоны и документы, после отправили восвояси. Мужчины поехали к реке Фортанга (она протекает по границе двух республик). Именно здесь их поджидали 15 вооруженных мужчин - предварительно, сотрудники полиции. Мало того, что экологов избили, да и еще заставили переходить реку вплавь. На следующий день так же был незаконно задержан один из руководителей заповедника.

Проблемы у сотрудников заповедника «Эрзи» начались с 2018 года, когда было подписано соглашение о границе между Чечней и Ингушетией. Лесная зона заповедника, с учетом новых границ, находится в горах Северного Кавказа на территории Джейрахского и Сунженского районов Ингушетии - эти земли граничат с Чеченской Республикой. В итоге, из заповедника исключили земли, которые отошли Чечне. После отделения активисты стали сообщать о строительных работах и вырубке деревьев на бывшей территории «Эрзи».

Сейчас сотрудники полиции Ингушетии и Чечни начали совместную проверку по факту задержания и избиения. Правда, практика показывает, что «совместно» работать у этих парней плохо получается. Так что сотрудники заповедника не стали ждать помощи от правоохранителей и написали заявление в другие инстанции, в том числе, в Минприроды РФ.

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