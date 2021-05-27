Экоцидную деятельность господина Половинкина по псевдоутилизации отходов проверяют подразделения МВД

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27 мая 2021, 13:11

Фото: соцсети

Источник сообщает: одиозный гендиректор группы «Вива Транс» Андрей Половинкин покинул территорию Российской Федерации, чтобы скрыться от претензий правоохранительных органов в республике Израиль.

Перед отъездом «мусорный король» разослал всем контрагентам своей компании сообщение, что продолжит взаимодействие с ними исключительно по телефону и электронной почте. Вынужденная мера возникла, поскольку в офисах и представительствах «Вива Транс» продолжаются обыски, изъятие компьютерной техники и документов по сделкам за весь период существования «серого бизнеса». Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Экономические подразделения МВД, Следственного комитета и спецслужб давно присматривались к экоцидной деятельности господина Половинкина по псевдоутилизации отходов в рамках освоения многомиллиардных госконтрактов. Видимо, вероятность ареста оказалась настолько высока, что гендиректор «Вива Транс» счёл: более безопасно подвергнуться бомбардировкам ХАМАС, нежели общению с российскими следователями. Будем внимательно наблюдать за развитием событий.

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