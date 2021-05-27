Местные жители отстояли уникальный многовековой дуб в красногорском поселке Отрадное
27 мая 2021, 11:28
Как передаёт «360», петиция в соцсетях собрала уже более 44 тысяч подписей. Активисты отмечают, что уникальный дуб с 13 стволами включён в реестр удивительных деревьев России. В Минэкологии Подмосковья прошло совещание, посвящённое сохранению дуба, которому несколько сотен лет.
Дерево оставят и даже возьмут под контроль. Проект ЖК, который должен был быть на месте дуба, откорректируют.
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