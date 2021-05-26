26 мая 2021 года будет отмечен полнолунием, суперлунием и полным лунным затмением

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26 мая 2021, 18:11

Фото: соцсети

В среду, Россияне смогут увидеть необычное полнолуние. Полная фаза затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле в 2021 году, продлится 14,5 минуты. Редкое явление смогут наблюдать жители Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Полное затмение совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея - ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. Затмение с учетом частных фаз продлится с 12:45 до 15:53 мск. В 14:19 мск Луна погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра.

«Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Полные и частные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии», - отметили представители Московского планетария.

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