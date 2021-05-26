С побережья Индии эвакуируют людей из-за приближения циклона

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26 мая 2021, 17:59

Фото: соцсети

Порядка 3,5 млн человек эвакуированы с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон «Яас». По информации, почти 3 млн человек уже покинули свои дома в Одише, около полумиллиона - в Западной Бенгалии. Жители продолжают уезжать из регионов, на которые идет этот мощный тропический шторм. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, «Яас», получивший классификацию «очень жестокого циклонного шторма», в ближайшие часы нанесет удар по побережью между городом Парадип и островом Сагар. Он движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер скоростью до 51,3 м/с.

Рыбакам рекомендуется не выходить в море. Приостановлены полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии, города Калькутты. Власти рекомендовали больницам и организациям здравоохранения принять меры для бесперебойного обеспечения больниц электроэнергией и медицинским кислородом.

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