В Индонезии удалось восстановить коралловый риф

В кратчайшие сроки благотворительной организации удалось восстановить 40 тыс. кв. метров коралловых рифов у берегов Индонезии. Об этом сообщает портал «SavePlanetEarth».
В операции использован инновационный метод: на дно устанавливают конструкции в форме звезд, на которые прикрепляют кораллы. Это стимулирует быстрое восстановление рифа. К 2029 году морские биологи надеются восстановить таким способом 185 тыс. кв. метров коралловых рифов во всем мире.
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