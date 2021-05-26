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В Индонезии удалось восстановить коралловый риф

, 15:00

В Индонезии удалось восстановить коралловый риф
Фото: с портала «SavePlanetEarth»

В кратчайшие сроки благотворительной организации удалось восстановить 40 тыс. кв. метров коралловых рифов у берегов Индонезии. Об этом сообщает портал «SavePlanetEarth».

В операции использован инновационный метод: на дно устанавливают конструкции в форме звезд, на которые прикрепляют кораллы. Это стимулирует быстрое восстановление рифа. К 2029 году морские биологи надеются восстановить таким способом 185 тыс. кв. метров коралловых рифов во всем мире.

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