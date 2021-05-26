Санкт-Петербург протестует против строительства мусоросортировочной станции на Октябрьской набережной

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26 мая 2021, 10:53

Фото: соцсети

С новой силой разгорелся протест в Санкт-Петербурге вокруг планируемого строительства мусоросортировочной станции (МСС) на Октябрьской набережной. Поводом стали слова депутата Госдумы, единоросса Михаила Романова. На днях он побывал на месте будущей МСС, где заявил, что размещение выбрано логично потому, что «здесь нет жилых домов». Об этом сообщает портал «ЭкоПротесты.Россия».

Заявление Романова возмутило жителей Невского района. Они настаивают, что станция нарушит действующие регламенты, потому что находится в опасной близости от ближайших многоквартирных домов. Расстояние до них — меньше 500 метров. Более того, депутат Романов не мог этого не видеть. Местные активисты даже сделали видеоролик: они повторили маршрут Романова по территории будущей МСС и считают, что невозможно не заметить, стоящие рядом высотные жилые дома.

Также, по словам протестующих, заявленная проектная мощность МСС 62 тысячи тонн мусора в год, что относит её к 1-му классу опасности. Вокруг предприятий такого класса должна быть санитарная зона не менее 1 км.

В марте протестующие собрали больше 5000 подписей под требованием к городским властям пересмотреть планы.

Несмотря на протест, проектные работы по созданию МСС начнутся в ближайшее время.

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