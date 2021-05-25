25 мая - день Нерпёнка

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25 мая 2021, 19:32

Фото: соцсети

25 мая в России отмечают День Нерпёнка. Нерпята — детеныши нерпы, единственного млекопитающего озера Байкал. С каждым годом популяция этого животного уменьшается. День Нерпёнка призван привлечь внимание общественности и особенно подрастающего поколения к этой проблеме.

День Нерпёнка – детско-молодежный экологический проект. Его цель – защитить нерпу и ее двухнедельных малышей, охота на которых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия из меха этих животных. Инициатива проведения этого праздника принадлежит волонтерам из Иркутской городской молодежной организации «Школа молодого лидера».

Основатели проекта ставят перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме сокращения популяции байкальской нерпы. В первую очередь, это связано с браконьерской охотой на нерпу и на ее детенышей, а также загрязнением среды обитания нерпы – озера Байкал. В число основных задач праздника также входит воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе Байкала, чувства любви и сострадания к живым существам.

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