Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

25 мая - день Нерпёнка

, 19:32

25 мая - день Нерпёнка
Фото: соцсети

25 мая в России отмечают День Нерпёнка. Нерпята — детеныши нерпы, единственного млекопитающего озера Байкал. С каждым годом популяция этого животного уменьшается. День Нерпёнка призван привлечь внимание общественности и особенно подрастающего поколения к этой проблеме.

День Нерпёнка – детско-молодежный экологический проект. Его цель – защитить нерпу и ее двухнедельных малышей, охота на которых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия из меха этих животных. Инициатива проведения этого праздника принадлежит волонтерам из Иркутской городской молодежной организации «Школа молодого лидера».

Основатели проекта ставят перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме сокращения популяции байкальской нерпы. В первую очередь, это связано с браконьерской охотой на нерпу и на ее детенышей, а также загрязнением среды обитания нерпы – озера Байкал. В число основных задач праздника также входит воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе Байкала, чувства любви и сострадания к живым существам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью