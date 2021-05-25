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На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна

, 15:07

На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна
Фото: соцсети

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Новое извержение не повлияло на работу международного аэропорта города Катания. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно подсчетам специалистов Национального института геофизики и вулканологии (INGV), речь идет о 19-м с 16 февраля повышении вулканической активности.

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.

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