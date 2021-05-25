В Крыму 6,7 миллиардов рублей отпущено на канализацию, но денег нет

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25 мая 2021, 11:37 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Проблема загрязнения фекальными стоками остро стоит в некоторых черноморских городах, которые загрязняют реки и море. В черном списке «фекальных курортов» оказались: Геленджик, Коктебель, Феодосия и другие места отдыха. Причина - в устаревшей канализации, но чаще - в её отсутствии. Например, канализационная сеть ещё в советское время в Геленджике и в Крыму создавалась так, чтобы отводить очищенные сбросы в море на большую глубину. Сток осуществлялся в нескольких километрах от берега и фекалии не загрязняли пляжи. Но, сейчас эта канализационная система не справляется с возросшей нагрузкой, к тому же она порядком износилась. Стоковые трубы прогнили, канализационные очистные сооружения (КОС) не выполняют возложенные на них функции, а фекальные сбросы загрязняют пляжи и морскую воду в прибрежной зоне.

… В ГЕНЕНДЖИКЕ

Геленджик многим россиянам знаком, как хорошее место для летнего отдыха. Но, уже на протяжении трех лет именно от сюда поступает информация о том, что прекрасные галечные пляжи этого города и прибрежная морская вода загрязнены фекальными стоками. Ещё в 2018 году комментируя сложившуюся в черноморских курортах ситуацию член совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Владимир Кимаев объяснил, что в советское время была создана канализация так называемого глубинного выпуска. Из его слов стало известно: «На берегу стоят очистные сооружения, куда поступают все сточные воды из города, там они очищаются, идет труба, и компрессорные станции, они выкачивают воду на глубину.

Благодаря тому, что вода в Черном море имеет химически активное свойство, на глубине 200 метров находится уже мертвая зона, там начинается граница сероводородных вод, и она там обеззараживается».

Периодически что-то в работе этой канализационной системы идёт не так. Летний купальный сезон на подходе, поэтому коммунальщикам надо быть во всеоружии, поскольку фекальная канализация проходит через пляжи. Уже не раз приходилось их закрывать и запрещать отдыхающим купаться в море, чтобы в экстренном порядке устранить прорывы стоковых труб. Но тем не менее многим из отдыхающих иногда случается в погожий знойный летний день оказаться в прибрежной морской воде среди источающих зловоние отходов. По свидетельству очевидцев - фекальные стоки не отводятся на глубину в нескольких километрах от берега, как это заложено по проекту, а выпускаются прямо в бухте Геленджика, а зачастую они выливаются на пляж. Это происходит скорее всего из-за крайнего износа системы канализации города, а также по другим причинам, о которых речь пойдет ниже.

КРЫМСКИЕ СТОКИ

Коктебель – в недавнем прошлом пристанище российской богемы орошает своими канализационными стоками местные пляжи и прибрежные воды. Причем центральной канализации буквально застроенный отелями город не имеет. Каждое заведение имеет свой сток, который не уходит на положенные 2 или 3 км в море, на глубину, а выливается тут же, едва достигнув линии прибоя.

И, конечно же, речь об очистных сооружениях не идёт, поскольку такое предприятие по силам вести только городскому коммунальному хозяйству, но не отдельному отелю. По соседству в Феодосии сброс фекалий производится в открытые дренажные каналы, куда подведены трубы от жилых домов и промышленных предприятий. Такие же проблемы наблюдаются и в других городах, зачастую фекальные массы сбрасываются в ливневые стоки и местные набольшие реки. То есть канализация даже не спрятана в трубы. Зловонные фекальные сбросы текут по ливневым каналам в открытом виде в реки и в море. Здесь, как вы понимаете, говорить о и глубинном сбросе, и о об очистке стоков – не приходится.

Зачастую, отели и частники серьёзно экономят на канализации, точнее на её отсутствии. И по причине этой пресловутой экономии разрушается система канализации там, где она есть. В список грязных населённых пунктов Крыма кроме Коктебеля и Феодосии входят: Саки, Ялта и Форос, Севастополь и Балаклава и не только они. Существует карта «фекальных» курортов полуострова. Опытные туристы, любители крымского отдыха, рекомендуют выбирать места для купания подальше от населённых пунктов, дренажных каналов и рек, впадающих в море.

СЛОВО И ДЕЛО

Нельзя обвинить власти Крыма в бездействии. Во всяком случае, местный лидер Сергей Аксенов решил во что бы то ни стало обеспечить чистоту прибрежных вод хотя бы на время купального сезона. Он поставил задачу своим сотрудникам: «У нас задача, коллеги, простая - чтобы в этом году в водную среду ни одного литра отходов не попало, это принципиальная позиция. Этим летом у нас в курортных регионах ни одного сообщения не должно быть, что в море попадает канализация. Ни одного. Речки, впадающие через пляжи, под особым контролем». Суть его идеи заключается в выгребании фекальных ям и вывозе нечистот с помощью специальной техники. Но на вопрос – куда вывозить он, похоже, сам не знает ответа. К тому же в Крыму нет такого парка ассенизационных машин, который мог бы исполнить волю Аксенова. Как воплотится в жизнь его идея можно будет оценить только после окончания сезона. По осени не только цыплят считают.

Программа реконструкции канализационных систем в городах полуострова существует уже довольно давно, в планах возвести 24 новых объекта, в этом году ещё только начнется проектирование 10 из них. По плану реконструкции должны подвергнутся 12 глубинных выпусков. Ремонт или возведение новых очистных сооружений предусмотрены в Симферополе, Евпатории, Саках, Джанкое и Феодосии. Весь спектр работ по спасению Крыма от фекального загрязнения оценивается примерно в 300 млрд. Если учесть все другие запланированные и уже реализованные проекты, получается, что экономика России работает не только на оборону страны, но и в значительной степени на Крым. К примеру, власти Севастополя затеяли грандиозную реконструкцию своей канализации, но, перечисленный из федерального бюджета первый финансовый транш «уплыл в неизвестном направлении». Известно только, что с переводом этого транша банк, куда «капнули» деньги, тут же обанкротился. На запрос экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова на перевод новых денег, поскольку те, что были переведены ранее куда-то исчезли, Владимир Путин собственноручно поставил резолюцию: «Мошенников надо найти, но КОСы нужно строить». А в воздухе растворилось (или утонули в канализации) ни много - ни мало - 2 миллиарда. Всего реконструкция так называемых «Южных» очистных сооружений для Севастополя оценена в 6,7 млрд руб. После реализации проекта город получит 150 000 кубов в сутки технической воды.

Вероятно, для успешного завершения реконструкции канализации городов Крыма придётся кроме подрядчиков задействовать в большом множестве силовиков.

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