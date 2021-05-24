Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать матчи на Евро-2021

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24 мая 2021, 13:43

Фото: ТАСС

Тренд на «животных-прогнозистов» появился после ЧМ в 2010-м, когда легендарный осьминог Пауль верно предсказал все результаты матчей сборной Германии по футболу. Последователями Пауля стали слониха Нелли и морской котик Дейзи из Германии, хряк Фунтик и хорек Фред из Украины, кот Ахилл, медведь Яков Потапыч и коза Забияка из России, а также другие животные по всему миру. Об этом сообщает портал «PostNews».

Механика «предсказаний» проста. Чаще всего перед животным на одинаковом расстоянии размещают две миски с едой — они символизируют страны-участницы. Победит якобы та, из которой поест оракул. Есть и другие аналогичные способы: к примеру, слониху «просили» ударить по мячу в одни из ворот.

Оракул ЧЕ-2021 уже опытный — кот Ахилл из Санкт-Петербурга успешно предсказал результаты матчей на Кубке Конфедераций в 2017-м, затем справился с мундиалем, Олимпиадой и даже Евровидением. Специалисты оценивают точность его прогнозов в 85–100%.

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