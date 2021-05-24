Воду Байкала выкачивают на продажу за рубеж

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24 мая 2021, 13:10

Фото: соцсети

В Бурятии местные активисты потребовали объявить режим чрезвычайной экологической ситуации на Байкале. Видеообращение опубликовали на популярном хостинге на канале «Спасем Байкал вместе!».

«Уникальный природный комплекс Байкала из-за коррупции, бездействия исполнительных органов власти и государственных природоохранных структур подвергся неконтролируемым хищническим вырубкам лесов. В итоге исчезло более сотни малых и больших рек, подпитывавших озеро в водосборном бассейне. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Современное законодательство меняется в пользу только частных олигархических кампаний, которые ради извлечения прибыли нарушают природоохранные требования, добывают биоресурсы без заботы по их восстановлению, в частности по изменению уровня Байкала», - говорится в заявлении.

Принятый летом 2020 года в интересах РЖД и крупных застройщиков закон, разрешающих вырубку лесов вокруг Байкала, окончательно убьет уникальное озеро, считают активисты.

Требования людей просты: привести измененное законодательство в соответствие международным требованиям ЮНЕСКО по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, отменить ФЗ, разрешивший не проводить ГЭЭ, разработать модель развития всей Байкальской природной территории с сохранением и восстановлением ее уникальности, создать ОЭЗ для местного населения - а пока полностью запретить там охоту, ввести полный запрет на любые вырубки леса за исключением необходимых для нужд местного населения и санитарных. Кроме того, активисты добиваются полного запрета на изъятие воды из Байкала - которую сейчас выкачивают на продажу за рубеж.

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