В океане появился новый мусорный остров

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24 мая 2021, 10:28

Фото: соцсети

«До последнего времени исследователи говорили о пяти мусорных островах в мировом океане. Сейчас же таких мусороворотов уже шесть. Их размер превышает площадь нескольких европейских государств. Более того, пластик способен образовывать пластисферы — экосистемы автономного биоценоза, которые эволюционировали, чтобы жить в искусственной пластиковой среде», — рассказывает глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Загрязнению пластиком подвержены все виды морских черепах, более 40% видов китообразных, 44% видов морских птиц и 33% видов беспозвоночных рыб. Токсичные свойства микропластика намного острее проявляются в водной среде, чем на мусорном полигоне. «Распространение пластика — следствие, необходимо решать проблемы на ранних стадиях его жизненного цикла и вводить ограничения на его использование», — убежден Дмитрий Кириллов.

Главное, необходимо сокращать потребление пластика, иначе через 20 лет ежегодные объемы его отходов с 11 млн метрических тонн вырастут до 29 млн метрических тонн.

То есть на каждом метре береговой линии на земном шаре будет лежать 50 кг пластикового мусора, а в океане будет плавать примерно 600 млн тонн таких отходов.

Мир тонет в отходах пластика, которые становятся частью пищевой цепи человека.

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