В Африке началось извержение крупного вулкана— Ньирагонго

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23 мая 2021, 13:56

Фото: соцсети

На востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго. Местных эвакуируют из домов. Около 7 тыс. человек бежали из города Гома в соседнюю Руанду.

Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Последний раз вулкан извергался в 2002 году, тогда погибло 250 человек.

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