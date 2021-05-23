В Африке началось извержение крупного вулкана— Ньирагонго
23 мая 2021, 13:56
На востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго. Местных эвакуируют из домов. Около 7 тыс. человек бежали из города Гома в соседнюю Руанду.
Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.
Последний раз вулкан извергался в 2002 году, тогда погибло 250 человек.
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