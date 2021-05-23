На лечение в Москву прилетит белая медведица

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23 мая 2021, 12:39

Фото: с сайта «НИА Экология»

11 мая к якутскому посёлку Джебарики-Хая вышла больная белая медведица. В поисках помощи медведица преодолела огромный путь – от побережья Арктики, где обитают её сородичи, до посёлка более 1000 километров. Об этом сообщает «НИА Экология».

Животное было осмотрено специалистами республиканского зоопарка «Орто-Дойду», которые установили, что медведице всего 2 года, а также констатировали проблемы с пищеварением, сильное истощение и отсутствие одного клыка.

Ради помощи животному, от регионального Росприроднадзора было получено специальное разрешение на его изъятие и транспортировку в Московский зоопарк, который готов взяться за лечение медведицы.

Несмотря на сложности с организацией перелёта (ремонт взлётно-посадочной полосы, предназначенной для транспортных самолётов и невозможность поместить клетку с таким крупным хищником в багажный отсек обычного лайнера), выход нашёлся. На совместное обращение Русского географического общества и дирекции Московского зоопарка в Министерство обороны ведомство выделило для транспортировки животного борт военно-транспортной авиации ВКС России. В столицу медведица прибудет уже сегодня во второй половине дня.

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