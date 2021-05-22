Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ
22 мая 2021, 19:07
«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24». Об этом сообщает «ТАСС».
Митрополит отметил, что оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться. Это, по его словам, могло бы предотвратить трагедии, подобные стрельбе в школе №175 в Казани, у бывшего ученика которой было охотничье оружие.
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