Будущее глубинной переработки угля за бактериями?

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22 мая 2021, 18:33

Фото: соцсети

Ученые из Томского университета и ФИЦ Биотехнологии РАН обнаружили необычные бактерии в Киселевске Кемеровской области. Микроорганизмы проживают в экстремальных условиях – горящих подземных угольных пластах. Об этом сообщает портал «Coala».

Биологи отобрали из очагов подземных пожаров пробы и обнаружили несколько десятков видов бактерий и архей. Рацион у бактерий не менее экзотический. Микроорганизмы питаются продуктами горения и разложения угля. Они окисляют угарный газ, метан и водород.

Исследователи считают, что результаты проекта откроют перспективы разработки новых биотехнологических процессов глубокой переработки синтез-газа. В дальнейшем это может пригодиться для решения бытовых и промышленных задач. Например, недавно были открыты бактерии, которые улавливают и извлекают микропластик из воды.

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