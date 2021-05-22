Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Электромобиль для Папы Римского из переработанных пластиковых бутылок выловленных из океана

, 14:36

Электромобиль для Папы Римского из переработанных пластиковых бутылок выловленных из океана
Фото: соцсети

Американская компания, занимающаяся производством электрокаров, заявила о планах создать первый папамобиль (транспортное средство для официальных церемоний Папы Римского), который будет передвигаться только на электрической тяге. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Электромобиль будет сделан на базе кроссовера компании, начало производство которого запланировано на ноябрь текущего года. По информации, при производстве электромобиля будут использованы переработанные пластиковые бутылки, выловленные из океана.

Уточняется, что на создание транспортного средства главу компании вдохновило трепетное отношение Папы Римского к защите окружающей среды.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Непознанное

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на пресс-конференции прокомментировал заявление экс-главы страны Барака Обамы о наличии снимков неопознанных летающих объектов в архивах Пентагона.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью