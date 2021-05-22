Электромобиль для Папы Римского из переработанных пластиковых бутылок выловленных из океана
22 мая 2021, 14:36
Американская компания, занимающаяся производством электрокаров, заявила о планах создать первый папамобиль (транспортное средство для официальных церемоний Папы Римского), который будет передвигаться только на электрической тяге. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».
Электромобиль будет сделан на базе кроссовера компании, начало производство которого запланировано на ноябрь текущего года. По информации, при производстве электромобиля будут использованы переработанные пластиковые бутылки, выловленные из океана.
Уточняется, что на создание транспортного средства главу компании вдохновило трепетное отношение Папы Римского к защите окружающей среды.
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