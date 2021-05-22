Учёные превратили полиэтилен в реактивное топливо

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22 мая 2021, 14:21

Фото: соцсети

Американские учёные научились перерабатывать полиэтилен в реактивное топливо. Используя рутений и гексан для разрушения этого вида пластика, а также температуру в 220 °C, учёные смогли переработать 90% материала в жидкое топливо. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Мы обнаружили синергию между растворителем и катализатором, которая создает очень красивую комбинацию, имеющую множество регуляторов, так что мы можем настроить условия реакции и оптимизировать весь процесс. Например, если вы хотите максимизировать производство авиакеросина, мы можем это сделать. И если рынок имеет более высокий спрос на дизельное топливо, то мы способны и на это. Мы также можем превратить пластик в смазочные материалы, — рассказал один из учёных Хунфэй Линь».

Уже известно, что при доведении температуры пиролиза до 400 °C процесс переработки полиэтилена займёт всего один час. Однако чем ниже температура, тем энергоэффекивнее становится процесс.

Учёные не планируют останавливаться на достигнутом и будут адаптировать свою разработку для переработки других видов пластика.

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