Мазут заменят на СПГ: арктические экологи написали очередное воззвание к мировым политикам

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22 мая 2021, 12:24

Фото: соцсети

Коалиция из 22 экологических организаций направила обращение в Арктический совет, который проводит 20 мая министерский саммит в Рейкьявике. Экологи требуют запретить любое использование мазута в Арктическом регионе, заменив его в том числе на сжиженный природный газ (СПГ). Причем речь как о транспортировке мазута по морю, так и о работе морских судов на мазуте. Об этом сообщает портал «Акценты севера».



Аналогичного решения экологи ждут и от подразделения ООН - Международной морской организации (IMO), которая проведет в июне заседание своего природоохранного комитета. Кстати, впервые этот вопрос в ООН подняли ещё полгода назад, но тогда бюрократы решили отложить введение "мазутного" запрета аж до 2024 года.



На мазут приходится почти 60% топлива, используемого судами в Арктике. На нем плавают грузовые, рыболовецкие, круизные суда. Оставшиеся 40% - это лёгкие топлива (керосин, газойль, дистиллят). А вот на экологически чистом СПГ работает ещё крайне мало судов, а в из числе и российские.



Когда корабли сжигают мазут, они выбрасывают в атмосферу частицы сажи. Затем эти частицы падают на снег и лёд, снижая их отражающую способность. Как итог - арктическая зона перестает быть "мировым холодильником", а глобальное потепление ускоряется.



"Вклад" выбросов сажи в глобальное потепление экологи оценивают аж в 20%, остальное приходится на парниковые газы (углекислоту).



Сейчас мазут запрещено использовать только в Антарктике, а также в прибрежных водах Норвегии - в районе архипелага Свальбард.

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