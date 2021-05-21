Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Китая

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21 мая 2021, 22:13

Фото: соцсети

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в китайской провинции Цинхай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 385 км к юго-западу от города Синин, где проживают более 760 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

В то же время Китайский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,4. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.

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