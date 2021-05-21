На Ямале произошла утечка нефтепродуктов

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21 мая 2021, 15:21

Фото: с сайта «НИА Экология»

В Пуровском районе ЯМАО произошёл разлив нефти. По предварительным данным пострадала площадь в 2 тысяч квадратных метров. ЧП произошло из-за прорыва подземного трубопровода на 19 км юго-западнее населённого пункта Муравленко. Местные экстренные службы сообщают, что лесные и водные объекты защищены от попадания нефтепродуктов, а аварийный участок уже перекрыт. Об этом сообщает «НИА Экология».

Месторождение, на котором случилась авария, разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». По сообщению предприятия, аварийный участок локализован, ведётся внутреннее расследование.

Обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85 процентов на Крайнем месторождении, — говорится в общении компании.

На место выехали сотрудники «Росприроднадзора».

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