На Ямале произошла утечка нефтепродуктов

В Пуровском районе ЯМАО произошёл разлив нефти. По предварительным данным пострадала площадь в 2 тысяч квадратных метров. ЧП произошло из-за прорыва подземного трубопровода на 19 км юго-западнее населённого пункта Муравленко. Местные экстренные службы сообщают, что лесные и водные объекты защищены от попадания нефтепродуктов, а аварийный участок уже перекрыт. Об этом сообщает «НИА Экология».
Месторождение, на котором случилась авария, разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». По сообщению предприятия, аварийный участок локализован, ведётся внутреннее расследование.
Обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85 процентов на Крайнем месторождении, — говорится в общении компании.
На место выехали сотрудники «Росприроднадзора».
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