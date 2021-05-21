Экопрозрение уже здесь: как общество берет ответственность за планету и будущее в свои руки

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21 мая 2021, 13:15 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: WWF

Фото: ecologyofrussia.ru

К Международному дню биоразнообразия аналитическая компания Economist Intelligence Unit (EIU) по заказу WWF провела любопытное исследование. В нем был отмечен глобальный рост общественного интереса к проблемам охраны природы и высокая степень вовлеченности в их решение. Что именно мы сделали?



Как показал доклад «Экопрозрение: оценка глобальной осведомленности, степени вовлечения и участия в решении природоохранных проблем», опубликованный по итогам исследования, за период с 2016 по 2020 годы, люди по всему миру все больше стали осознавать свою причастность к сохранению Земли. Анализ проводился на 27 языках мира в 54 странах, что составляет 80% всего населения планеты.

В докладе также говорится о том, что в 2019 году интерес СМИ к теме вырос на 103%, а это значит, что с тех пор проблемы охраны природы занимают одно из важнейших мест в повестке.



Отличился и Twitter: число постов в социальной сети о сокращении биологического разнообразия и потере мест обитания диких животных возросло на 65% с 2016 года. В шестнадцатом году постов было 30 млн, а в двадцатом их количество возросло до 50 млн.



Проявлять обеспокоенность будущим планеты люди стали и путем смены своих потребительских привычек. С 2016 года среди поисковых запросов всех жителей Земли запросы на экотовары выросли на 71%.



Интересные факты появились и касательно географии «экопрозревших»: самый большой скачок количества поисковых запросов в Google, связанных с охраной окружающей среды, зафиксировали в Азии и Латинской Америке. В Индии показатели роста достигли 190%, а в Индонезии 53%.



«Результаты этого исследования предельно ясны: обеспокоенность воздействием, которое мы оказываем на природу, стремительно растет, в особенности в странах с развивающейся экономикой, где люди острее ощущают последствия обезлесения, неустойчивых методов рыболовства, исчезновения видов и деградации экосистем», – говорит генеральный директор WWF International Марко Ламбертини.

Россия, кстати, с остальным миром тоже «идет в ногу». В 2020 году темы сохранения биологического разнообразия и исчерпаемости природных ресурсов занимают лидирующие позиции по заинтересованности граждан. Растет внимание россиян и к проблемам перепотребления и одноразового пластика.



«Безусловно, интерес к сохранению природы растет на всех уровнях, – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков. – Первые лица государств участвуют в саммитах, посвященных изменению климата и сохранению биоразнообразия. И это не праздный интерес – человечество подошло к тому рубежу, откуда последствия деградации экосистем видны невооруженным взглядом. Сейчас важно от слов перейти к делу и переломить тренд потери биоразнообразия. Согласно расчетам, опубликованным в рамках доклада «Живая планета», если мы объединим усилия, то только к 2050-му году сможем остановить сокращение биоразнообразия и повернуть тенденцию вспять».



Тем не менее, как утверждают авторы исследования, несмотря на то, что интерес к природоохранной тематике будет расти и дальше, воздействие человека на окружающую среду усилится тоже. Именно поэтому каждый из нас должен внести вклад в то, какое будущее ждет следующие поколения и нашу планету тоже.



Природа прямо сейчас меняется так, что можно назвать это исчезновением. С 1970 года количество млекопитающих, рыб, птиц, рептилий и земноводных уменьшилось в среднем на 68%. Ученые называют масштаб утраты биоразнообразия «биологическим уничтожением».



Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, способствующих потере биологического разнообразия:



- Загрязнение окружающей среды;



- Глобальные климатические изменения;



- Рост населения и чрезмерное потребление;



- Утеря и фрагментация естественной среды;



- Опустынивание;



- Конкуренция со стороны инвазивных видов;



- Безрассудное использование природных ресурсов.



Почти все эти факторы – результат деятельности человека. А между тем именно биоразнообразие поддерживает наше с вами существование. Поэтому так важно не только говорить о защите и сохранении природы, но и делать для этого хоть что-нибудь и пытаться влиять.



Помните, что все в наших руках. И каждый из нас в силах изменить происходящее.

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