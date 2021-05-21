Из сотни убитых гусей охотник выложил надпись «Чукотка 2021»

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21 мая 2021, 13:03

Фото: соцсети

Охотник сфотографировался на фоне сотни убитых гусей. Из них выложили надпись «Чукотка 2021». Пока непонятно, причастен ли мужчина к смерти десятков птиц и есть ли у него вообще разрешение на оружие. Снимком уже заинтересовалась полиция, дело взял на личный контроль местный прокурор.

В чукотских соцсетях фотографию раскритиковали, отмечая, что так, скорее всего, мог охотиться только приезжий.

Вообще зверства и желание убивать в большом количестве – это бич нашего времени. Ну сколько ему на стол пойдет? Ну два, ну три максимум, а здесь убита целая стая, если не больше.

Еще не утих скандал с курганским охотником-живодером Денисом Хахаловым, этот «единорос» прославил себя издевательствами над ещё живыми волками на охоте. Сейчас в отношении него ведется проверка и не только психологического и нравственного здоровья, но и в отношении компании АО «Синарский щебеночный карьер», которая безнаказанно сливает все отходы производства в реку Синара. И даже не собирается ставить очистные сооружения, кстати, посмотрим, продлят ли ему лицензию.

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