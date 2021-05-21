Амурская область стала самым загрязненным регионом из-за добычи золота

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21 мая 2021, 12:43

Фото: соцсети

Амурская область возглавляет антирейтинг по количеству загрязнений, которые связаны с добычей россыпного золота. Общая площадь загрязнений составляет порядка четырех тысяч километров.

Так, в регионе зафиксировано 123 случая значительного превышения ПДК вредных веществ. Общая площадь загрязнений составляет около четырех тысяч километров. Как сообщает «Ресайкл», это в два раза больше, чем по всему Дальнему Востоку.

Сейчас ведется активная борьба региональных властей, общественников и надзорных органов с многочисленными местными золотодобытчиками, которые нарушают природоохранное законодательство, загрязняя реки и почвы региона. Об этом сообщает «НИА Экология».

Недавно к ответственности была привлечена организация «Россзолото», которая уже выплатила 19,5 млн рублей за загрязнение ручья. Концентрация взвешенных веществ превышала норму более чем в 100 раз, а промывка золотосодержащих песков происходила прямо в реке.

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